Ерік Тен Хаг вирішив дебютувати в офіційному матчі, залишивши Кріштіану Роналду на лаві для запасних. У другому таймі португалець таки вийшов на поле, але врятувати Манчестер Юнайтед від поразки не зумів.

Манчестер Юнайтед вперше в історії програв Брайтону вдома – Роналду не врятував провальний дебют Тен Хага в АПЛ

Брайтон ще до перерви здобув комфортну перевагу. Паскаль Грос двічі шокував трибуни Олд Траффорд. Господарям поля не вдалося забити бодай один м'яч. За них це зробив Алексіс МакАллістер, який відзначився автоголом. Глобально це нічого не змінило – "чайки" вперше в історії здобули перемогу на полі Манчестер Юнайтед.