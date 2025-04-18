Після перемоги вдома з рахунком 2:0 Буде-Глімту необхідно було відстояти результат на виїзді проти Лаціо. "Орли" повели в рахунку на 21-й хвилині: Кастельянос в дотик замкнув простріл Ісаксена. Перед перервою Лаціо міг подвоїти перевагу, але удар Дзакканьї влучив у поперечку.

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Римляни тиснули і в другій половині, але Буде-Глімт стримував цей тиск. Але на 90+3 хвилині Нослін все ж переправив м'яч у ворота норвежців, перевівши гру в овертайми. У додатковий час Булай Діа вивів вже Лаціо вперед у протистоянні, але Буде-Глімт зумів відігратись, забив Хелмерсен (який пізніше отримав другу жовту). А в серії пенальті скандинави перестріляли суперника, ставши першою норвезькою командою, яка вийшла до півфіналу єврокубка.