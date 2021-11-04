Історичне досягнення й суперечливе вилучення у відеоогляді матчу Борусія Д – Аякс – 1:3
Борусія Дортмунд вдома в 4-му турі Ліги чемпіонів поступилась Аяксу. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
Переломний епізод трапився у середині першого тайму: Хуммельс полетів у підкаті, за що арбітр показав пряму червону. Дуже суперечливо і неоднозначно. Після цього Ройс забив із пенальті. Аякс зібрався і спершу відквитав один м'яч зусиллями Тадіча, а потім відзначились ще Аллє і Классен.
Ліга чемпіонів: ПСЖ драматично втратив три очки з РБ Лейпциг, Аякс у більшості дотиснув Борусію Д, погром від Спортінга
Ефектний камбек посприяв досягненню нідерландців – вони вперше у своїй історії виграли чотири стартові тури Ліги чемпіонів. Відтак, "божі сини" набрали 12 очок і гарантували собі вихід в 1/16 ЛЧ, а Борусія Д розташувалась другою з шістьма пунктами.