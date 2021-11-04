Переломний епізод трапився у середині першого тайму: Хуммельс полетів у підкаті, за що арбітр показав пряму червону. Дуже суперечливо і неоднозначно. Після цього Ройс забив із пенальті. Аякс зібрався і спершу відквитав один м'яч зусиллями Тадіча, а потім відзначились ще Аллє і Классен.

Ліга чемпіонів: ПСЖ драматично втратив три очки з РБ Лейпциг, Аякс у більшості дотиснув Борусію Д, погром від Спортінга

Ефектний камбек посприяв досягненню нідерландців – вони вперше у своїй історії виграли чотири стартові тури Ліги чемпіонів. Відтак, "божі сини" набрали 12 очок і гарантували собі вихід в 1/16 ЛЧ, а Борусія Д розташувалась другою з шістьма пунктами.