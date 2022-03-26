Англія перемогла Швейцарію у товариській зустрічі, а перемогу приніс Харрі Кейн. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Англія – Швейцарія на Футбол 24.

Емболо шокував Вемблі на 22 хвилині, коли головою замкнув навіс з флангу. Втім, англійці відігрались до перерви – Маунт пропустив передачу Галлахера, а Шоу точно пробив під ближню стійку. У другому таймі Кейн приніс перемогу Англії, забивши з пенальті.

Англія здобула вольову звитягу над Швейцарією – Кейн забив переможний гол і став другим бомбардиром в історії збірної

Додамо, що цей гол дозволив Харрі піднятись на другу сходинку в списку найкращих бомбардирів у історії збірної Англії – в його активі вже 49 голів у складі "трьох левів".