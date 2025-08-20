Хуан Крус чітко дав Леганесу зрозуміти, що його перебування в клубі має завершитися цього літа. Однак у його контракті прописана клаузула в розмірі 10 млн євро, і боси клубу продовжують справно платити йому зарплату. Причин для позову у гравця немає.

Зінченко може втекти з Арсенала до фіналіста єврокубка – є шанс оформити трансфер вже наступного тижня

Як інформує Marca, в послугах вінгера були зацікавлені Райо Вальєкано, Мальорка, Осасуна, Сельта, Алавс і кілька топ-клубів з чемпіонату Португалії. До кінця серпня список бажаючих скоротився до двох – Райо Вальєкано і Алавеса. Обидва клуби сподіваються, що ближче до закриття трансферного вікна Леганес стримає свої апетити. Райо і Алавес запропонували "синьо-білим" 5 млн євро за 60% прав на гравця – інші 40% прав належать Бетісу.

Повідомляється, що гравець зневірився в цій ситуації і готовий піти на крайні заходи. Він хоче подати офіційний запит на декрет – найближчим часом Крус має стати батьком. Якщо запит гравця буде задоволений, подібна ситуація трапиться в Іспанії вперше. Раніше в країні професійний футболіст ніколи не покидав клуб через вихід у декрет.

Забарний вже приголомшує в ПСЖ, Довбик на порятунок українця в АПЛ – загул зірки Шахтаря, а Зінченко не ділом, а словом