Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка англійської ліги після розгрому від Ньюкасла (0:3). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Команда Еріка Тен Хага переживає важкий період. В минулі вихідні Манчестер Юнайтед поступився Манчестер Сіті (0:3). А в кубковому матчі кривдником манкуніанців став Ньюкасл, який забив три м'ячі. "Червоні дияволи" не змогли організувати навіть гол престижу.

Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка англійської ліги, розгромно програвши Ньюкаслу – визначилися усі учасники чвертьфіналу

Манчестер Юнайтед вперше з жовтня 1962 року програв два домашні матчі поспіль із різницею у 3 м'ячі. Ньюкасл у чвертьфіналі Кубка англійської ліги зустрінеться з Челсі. Наступний раунд змагання пройде 19 та 20 грудня.