Манчестер Сіті не втримав перемогу над Брайтоном у 11 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Містяни" програли чотири останні матчі у всіх турнірах. Вперше Манчестер Сіті має таку серію поразок під керівництвом Гвардіоли. Востаннє "містяни" програвали чотири рази поспіль у 2006 році, коли Стюарт Пірс керував командою.

Брайтон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті – вдруге в історії Гвардіола зазнав чотирьох поразок поспіль

Манчестер Сіті має 23 бали і перебуває на другій сходинці. Брайтон завдяки перемозі піднявся на четверте місце, набравши 19 очок.