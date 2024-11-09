Історична поразка Гвардіоли у відеоогляді матчу Брайтон – Манчестер Сіті – 2:1
9 листопада 23:14 - Читать на русском
Манчестер Сіті не втримав перемогу над Брайтоном у 11 турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
78’ Жоау Педро
83’ Метт О'Райлі
Ерлінг Холанд 23’
23’ Ерлінг Холанд
78’ Жоау Педро
83’ Метт О'Райлі
"Містяни" програли чотири останні матчі у всіх турнірах. Вперше Манчестер Сіті має таку серію поразок під керівництвом Гвардіоли. Востаннє "містяни" програвали чотири рази поспіль у 2006 році, коли Стюарт Пірс керував командою.
Брайтон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Сіті – вдруге в історії Гвардіола зазнав чотирьох поразок поспіль
Манчестер Сіті має 23 бали і перебуває на другій сходинці. Брайтон завдяки перемозі піднявся на четверте місце, набравши 19 очок.
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