Вперше в історії Львова відбудеться турнір, на якому визначать найкращих футболістів у трьох вікових категоріях. Юні спортсмени мають можливість позмагатись "один на один", перевірити свої сили і довести, що саме вони є чемпіонами міста Лева. Історична подія має назву NoLimitsFootballCup.

Переможці та призери отримають не лише безцінний досвід, а й круті призи, серед яких відпочинок у Карпатах, цінні сертифікати, футбольний інвентар, кубки та медалі.

За регламентом турніру NoLimitsFootballCup 1x1 учасники будуть розділені на групи по 6 людей, у яких зіграють між собою. Верхні місця таблиці переходять у Вищу Лігу, нижні місця – у Першу Лігу.

Зокрема, футболісти, які пройшли у Вищу Лігу, розподіляються на групи, де грають між собою, кожен у своїх групах. Перші місця потрапляють у плей-офф, де будуть боротись за фінал, решта грають за місця. За таким же принципом грає і Перша Ліга.

Сам матч триває 3 хвилини: 2 тайми по 1,30 хв з перервою між таймами 1 хв. Зауважимо, що розмір ігрового поля – 10 м на 12 м. На кожного учасника припадає орієнтовно 15+ ігор!

Всі матчі NoLimitsFootballCup будуть відбуватись на новому штучному полі на ТВК "Південний". Серед учасників турніру – футболісти майже всіх футбольних академій Львова.

Розділяють три вікові категорії:

2008-2009 р.н.,

2010-2012 р.н.,

2013-2014 р.н.

Організатором турніру є футбольна академія No Limits.

Щоб зареєструватись чи отримати відповіді на запитання, пишіть на сторінку в Instagram @nolimitsfootballcup.

Прийди і доведи, що ти найкращий!