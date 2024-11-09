Олександрія обіграла Карпати (3:0) в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Лідер УПЛ здобув доволі спокійну перемогу. Вирішальним став хет-трик Мігеля Кампоса – центрального захисника. Це вже непересічна подія. Водночас цей результат дозволив Олександрії встановити клубний рекорд – вперше у своїй історії не програвати упродовж 17 матчів.

Олександрія розгромила Карпати і самостійно очолила УПЛ – хет-трик центрбека, два пенальті, Безерра вирішує

Підопічні Руслана Ротаня принаймні до завтра одноосібно очолили турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 32 очки. Карпати набрали лише 18 залікових пунктів та перебувають ближче до десятого місця (точна сходинка залежить від матчів конкурентів).