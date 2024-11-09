Історична перемога з хет-триком захисника у відеоогляді матчу Олександрія – Карпати – 3:0
9 листопада 19:34 - Читать на русском
Олександрія обіграла Карпати (3:0) в рамках 13-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
Лідер УПЛ здобув доволі спокійну перемогу. Вирішальним став хет-трик Мігеля Кампоса – центрального захисника. Це вже непересічна подія. Водночас цей результат дозволив Олександрії встановити клубний рекорд – вперше у своїй історії не програвати упродовж 17 матчів.
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Підопічні Руслана Ротаня принаймні до завтра одноосібно очолили турнірну таблицю УПЛ, маючи у своєму активі 32 очки. Карпати набрали лише 18 залікових пунктів та перебувають ближче до десятого місця (точна сходинка залежить від матчів конкурентів).
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