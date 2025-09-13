Історична перемога новачків УПЛ у відеоогляді матчу Рух – Епіцентр – 0:1
16:52 - Читати іншою мовою
Епіцентр переграв Рух (1:0) в матчі п'ятого туру УПЛ. Дивіться гол та огляд зустрічі на "Футбол 24".
В п'ятому турі чемпіонату України Епіцентр оформив свою дебютну перемогу в УПЛ.
Епіцентр сенсаційно здолав Рух, здобувши дебютну перемогу в УПЛ – львів'яни не реалізували пенальті у доданий час
Підопічні Сергія Нагорняка здолали на виїзді Рух (1:0). Єдиний гол в зустрічі забив Хоакін Сіфуентес з пенальті на 70-й хвилині.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter