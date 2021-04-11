Зоря у матчі 21-го туру Прем'єр-ліги впевнено здолала Інгулець. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Перша 45-хвилинка була небагатою на гострі моменти, а тому вболівальники голів не побачили. Вже по перерві ситуація змінилась, а Зоря на класі забила двічі.

Зоря вперше в історії перемогла Інгулець та повернула собі третю сходинку в УПЛ

Хомченовський передачею з флангу знайшов Юрченка. Владлен точним ударом вразив ближній кут воріт Інгульця. За декілька хвилин Жунінью пройшов оборону та пробив над голкіпером. Інгулець нічим відповісти не зміг, а тому луганці святкують історичну перемогу – їм вперше вдалось тріумфувати над командою з Петрового (до цього були нічия і поразка).

Команда Віктора Скрипника набрала 38 очок та повернулася на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. Інгулець залишився на 10 сходинці з 19 заліковими пунктами.