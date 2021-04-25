Реалу потрібно зараз перемагати у кожному матчі, щоб не випасти з боротьби за перше місце. Команда Зідана зустріла потужний спротив від Бетіса. І "вершкові", і "зелено-білі" змарнували кілька хороших нагод. Нудьгувати у матчі не довелось, але глядачі голів не побачили.

Реал розписав нічию з Бетісом, втративши шанс повернутись на вершину Ла Ліги

Бетіс, який розташувався на 6 сходинці, встановив історичний рекорд в історії Прімери, ставши першим колективом, який не пропустив від "бланкос" на виїзді у чотирьох матчах поспіль.

Реал залишився на другій сходинці, але відстає на 2 очки від Атлетіко, у якого одна зустріч у запасі. У найближчого переслідувача – Барси – на 3 пункти менше та ще дві гри попереду.