Історична осічка Реала у відеоогляді матчу проти Бетіса
Реал приймав Бетіс (0:0) у 32-му турі Ла Ліги. Дивіться відеоогляд найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".
Реалу потрібно зараз перемагати у кожному матчі, щоб не випасти з боротьби за перше місце. Команда Зідана зустріла потужний спротив від Бетіса. І "вершкові", і "зелено-білі" змарнували кілька хороших нагод. Нудьгувати у матчі не довелось, але глядачі голів не побачили.
Реал розписав нічию з Бетісом, втративши шанс повернутись на вершину Ла Ліги
Бетіс, який розташувався на 6 сходинці, встановив історичний рекорд в історії Прімери, ставши першим колективом, який не пропустив від "бланкос" на виїзді у чотирьох матчах поспіль.
Реал залишився на другій сходинці, але відстає на 2 очки від Атлетіко, у якого одна зустріч у запасі. У найближчого переслідувача – Барси – на 3 пункти менше та ще дві гри попереду.