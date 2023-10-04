Расмус Хьойлунд вивів Юнайтед вперед, але захист швидко дозволив Галатасараю відігратись. Заха "прочавив" Далота і покарав колишню команду. По перерві історія повторилась. Хьойлунд оформив дубль, проте щастя господарів недовге – Актюркоглу зробив рахунок 2:2.

Галатасарай у матчі з нереалізованим пенальті перестріляв Манчестер Юнайтед, Баварія вирвала перемогу в Копенгагена

Долю зустрічі вирішив парад помилок. Онана неточним пасом підставив Каземіро, якому довелося фолити у карному майданчику і заробляти другу жовту. Ікарді з "позначки" примудрився пробити повз ворота. Втім, на 81-й хвилині саме аргентинець скористався незібраними діями Амрабата і приніс Галатасараю повноцінні 3 очки. Натомість МЮ під керівництвом Тен Хага видав найгірший старт в Лізі чемпіонів – ще ніколи "дияволи" не починали груповий етап з двох поразок.