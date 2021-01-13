Істанбул Башакшехір розірвав угоду зі словаком, оскільки той зазнав серйозного пошкодження ахіллу, через яке не зіграє до кінця поточного сезону.

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За інформацією Daily Mail, оборонець може навіть завершити ігрову кар'єру, оскільки це не перша серйозна травма, яку Шкртел отримав за останні роки. Раніше він покинув Аталанту саме за цієї причини.

До слова, угода Мартіна із турецьким клубом була розрахована до літа 2021 року. Захисник провів 15 матчів у складі Істанбул Башакшехір, записавши до свого активу 1 асист.

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