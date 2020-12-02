До свистка на перерву суперники забили три м'ячі та пішли на відпочинок за мінімальної переваги РБ Лейпциг, але основний екшн команди приберегли на другий тайм.

Лейпциг цікавиться юним талантом СК Дніпро-1, – ЗМІ

Спочатку Ольмо зробив рахунок 3:1 на користь гостей, проте господарі не мали наміру здаватись. Героєм турецького клубу став Ірфан Кахведжі, який оформив хет-трик та зрівняв рахунок. Лише перед фінальним свистком "бики" вирвали перемогу.

У групі H одразу три клуби претендують на вихід в плей-офф МЮ, ПСЖ та РБ Лейпциг. Істанбул попрощався з єврокубковою весною.

Ліга чемпіонів: РБ Лейпциг у божевільному матчі перестріляв Башакшехір, Краснодар потрапив у Лігу Європи