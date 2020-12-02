Істанбул Башакшехір – РБ Лейпциг – 3:4 – відео голів та огляд фантастичного матчу
Істанбул Башакшехір приймав РБ Лейпциг в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
До свистка на перерву суперники забили три м'ячі та пішли на відпочинок за мінімальної переваги РБ Лейпциг, але основний екшн команди приберегли на другий тайм.
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Спочатку Ольмо зробив рахунок 3:1 на користь гостей, проте господарі не мали наміру здаватись. Героєм турецького клубу став Ірфан Кахведжі, який оформив хет-трик та зрівняв рахунок. Лише перед фінальним свистком "бики" вирвали перемогу.
У групі H одразу три клуби претендують на вихід в плей-офф МЮ, ПСЖ та РБ Лейпциг. Істанбул попрощався з єврокубковою весною.
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