Сенегал та Екваторіальна Гвінея зустрічаються у другому чвертьфіналі Кубка африканських націй 2021 року.

Протистояння Сенегалу та Екваторіальної Гвінеї, де "Леви Теранги" є фаворитами, розпочнеться о 21:00 за київським часом. Пряму трансляцію гри можна дивитися безпосередньо в цій новині на Футбол 24.

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Мане і Ко нервово виграли свою групу, а в 1/8 фіналу турніру більш впевнено переграли Кабо-Верде. Натомість їхні суперники вийшли у плей-офф з другої сходинки, а в попередньому раунді лише по пенальті здолали Малі.

Стартові склади команд:

Сенегал: Е. Менді – Сісс, Діалло, Кулібалі, Сарр – П. Гуйє, Н. Менді, І. Гуйє – Мане, Дьєду, Діа

Екваторіальна Гвінея: Овоно – Ндонг, Сосо, Обіянг, Акапо – Буйла, Мачін, Ганет, Сальвадор – Міранда, Нсуе

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