"Ванат не є таким звіром, як Довбик. Він рухається по всьому фронту атаки, відходить на фланги, опускається на прийом... він більше схожий на Феррана Торреса, ніж на Лєвандовскі.

Ванат провів перше тренування з Жироною – спілкування з Крапивцовим та відсутність Циганкова (ВІДЕО)

Попри те, що Ванату ще треба адаптуватись, він прибув до Жирони у відмінній формі. Перші звіти дуже хороші", – наводить CadenaSER слова журналіста Бруно Алемані в ефірі Ràdio Girona.

Нагадаємо, що Ванат є вихованцем Динамо. За першу команду київського клубу він дебютував у травні 2021 року, провів 119 матчів, забив 50 голів та віддав 19 результативних передач. Владислав може дебютувати за Жирону в матчі проти Сельти уже 14 вересня, початок о 15:00.

