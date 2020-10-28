Уряд підтвердив запровадження заборони на укладення спонсорських контрактів із букмекерськими конторами для клубів чемпіонату Іспанії, повідомляє радіо Cadena COPE.

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Незабаром усі клуби отримають електронні листи від Кабінету міністрів про необхідність заміни спонсорів. Відтепер букмекерів можна рекламувати лише впродовж 4-годинного інтервалу вночі. Натомість будь-які згадки про букмекерські контори в інший час – від написів на формі до назв стадіонів – поза законом. Чинні контракти з букмекерами мають відразу 7 клубів Ла Ліги: Алавес, Бетіс, Валенсія, Гранада, Кадіс, Леванте та Севілья. Усім їм доведеться шукати нове джерело левової частки доходів.

Останньою надією іспанських клубів залишається Єврокомісія. Брюссель може визнати закон невідповідним нормам ЄС.

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