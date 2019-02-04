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Іспанський тренер збірної України Харо: Селезньов – фактурний нападник, він підсилить Малагу

22:29 41 Читать на русском
Іспанський тренер збірної України Харо: Селезньов – фактурний нападник, він підсилить Малагу
Євген Селезньов / Малага

Тренер воротарів у збірній України Педро Харо дав характеристику Євгену Селезньову.

"Селезньов підсилить Малагу. Це хороший гравець, фактурний нападник. Ми добре попрацювали з ним в Дніпрі, він був важливою частиною команди і часто забивав голи в чемпіонаті України.

Малага з Селезньовим на останніх хвилинах втратила перемогу над Альмерією

Хоча він трохи неповороткий, але при цьому добре користується своєю статурою і легко може продавити захисників під час стандартів або подачі з флангу, він завжди чинить тиск на оборону суперника", – цитує Хару FootBoom.

Нагадаємо, Селезньов перейшов з Акхісара у Малагу 10 січня цього року. На рахунку українського нападника 3 матчі за "анчоусів", у яких він загалом зіграв 46 хвилин.

Педро Харо – тренер воротарів збірної України. Ентузіаст та володар трофею Самори

Теги
Іспанія Євген Селезньов Євген Селезньов Малага Малага Педро Харо Педро Харо
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