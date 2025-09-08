УЄФА ухвалила суворе рішення щодо 30-річного захисника Єрая Альвареса. Гравця дискваліфікували на 10 місяців через порушення антидопінгових правил.

Мудрик отримав нові проблеми – Челсі провів розслідування та може подати судові позови проти гравця та УАФ

Як повідомляє Marca, контрольний тест відбувся 1 травня 2025 року після матчу Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед. Лабораторія, акредитована Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), виявила у пробі футболіста канренон – речовину з категорії діуретиків та маскувальних агентів, що входить до списку заборонених.

Єрай добровільно погодився на тимчасове відсторонення 2 червня 2025-го. Через тиждень відкрили дисциплінарне провадження, яким займалися інспектори відділу етики та дисципліни УЄФА. Остаточне рішення – захисника відсторонили до 2 квітня 2026 року.

Водночас у рішенні наголошується, що йдеться про ненавмисне порушення. Згідно з регламентом УЄФА, Єрай Альварес отримає дозвіл повернутися до тренувань з командою та користування клубними об’єктами за два місяці до завершення дискваліфікації – з 2 лютого 2026 року.

Таким чином, Атлетік залишився без ключового оборонця на більшу частину сезону, а сам футболіст змушений буде чекати весни 2026-го, аби знову з’явитися на полі.

Ямаль і Лєвандовскі покарані за порушення правил допінг-контролю