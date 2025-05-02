На іспанських стадіонах брати із собою насіння – традиція. Головний недолік цього делікатесу в тому, що шкірка залишається на стадіоні. Тепер із цим в Ельче покінчено.

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Як інформує офіційний сайт Ельче, клуб заборонив вживання насіння соняшнику під час домашніх матчів однойменної команди. "Воно пошкоджує сидіння, роз'їдає фарбу та оздоблення різних поверхонь, значно збільшує витрати на прибирання та обслуговування, а також привертає щурів і голубів", – йдеться в заяві клубу.

Наразі Ельче лідирує в Сегунді, набравши 68 очок. Цілком можливо, наступного сезону команда опиниться в Ла Лізі.

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