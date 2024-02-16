Зірковий нападник нібито попередив ПСЖ про свій літній відхід на правах вільного агента.

Реал обрав жертву приходу Мбаппе – мадридці готові позбутися другого бомбардира за мільярд євро

Очевидним претендентом на Мбаппе вважається Реал, але інші клуби також були б не проти запросити такого гравця. Помріяти спробувала інша мадридська команда – Хетафе. Прес-служба "асулонес" прифотошопила Кіліана до своєї форми і "обіцяє" близький трансфер "черепашки".

Нагадаємо, 2 роки тому розвивалась перша сага за участю Мбаппе. Перехід нападника в Реал здавався неминучим, але він раптом передумав і продовжив контракт з ПСЖ.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?