Іспанський клуб випередив Реал у "підписанні" Мбаппе – зірка вже "приміряв" форму
13:00 - Читать на русском
Трансферна сага Кіліан Мбаппе стає головною темою в іспанському футболі.
Зірковий нападник нібито попередив ПСЖ про свій літній відхід на правах вільного агента.
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Очевидним претендентом на Мбаппе вважається Реал, але інші клуби також були б не проти запросити такого гравця. Помріяти спробувала інша мадридська команда – Хетафе. Прес-служба "асулонес" прифотошопила Кіліана до своєї форми і "обіцяє" близький трансфер "черепашки".
Нагадаємо, 2 роки тому розвивалась перша сага за участю Мбаппе. Перехід нападника в Реал здавався неминучим, але він раптом передумав і продовжив контракт з ПСЖ.
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