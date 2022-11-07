В Ельче чергові перестановки на посаді головного тренера.

Ельче на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Хорхе Альміроном. Виконувати обов'язки наставника на матчі з Жироною буде Серхіо Мантекон.

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Цікаво, що мексиканський тренер пропрацював у клубі менше ніж місяць – з 12 жовтня по 7 листопада.

Зауважимо, що Ельче є головним аутсайдером іспанської першості – команда набрала лише 4 очки за 13 турів.

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