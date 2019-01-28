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Іспанський голкіпер вдарив арбітра після скасування свого гола

20:25 330 Читать на русском
Іспанський голкіпер вдарив арбітра після скасування свого гола
Іван Гонсалес побив арбітра

У матчі одного з нижчих іспанських дивізіонів трапився неординарний випадок. Арбітр отримав стусана від голкіпера однієї з команд за те, що скасував його гол.

Голкіпер ФК Манллей (провінція Барселона) Іван Гонсалес став головною дійовою особою поєдинку іспанської Терсери проти Сент Кугат. Його вчинок став однією із топ-подій вікенду в Іспанії.

На останній хвилині зустрічі за рахунку 0:1 на користь суперника Гонсалес підключився на розіграш стандарту та зумів забити гол, зрівнявши рахунок в матчі. Радості воротаря та його партнерів не було меж, допоки арбітр не вирішив скасувати взяття воріт через порушення правил. На думку рефері, Гонсалес забив гол рукою.

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Це настільки розлютило воротаря, що він, недовго думаючи, вдарив арбітра ногою в нижню частину спини.

"Ми засуджуємо інцидент, що трапився у поєдинку проти Сент Кугат. Це повністю суперечить цінностям нашого клубу. ФК Манллей застосує всі необхідні заходи", – йдеться в офіційній заяві клубу.

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Іспанія футбольні курйози Арбітри Відеоновини
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