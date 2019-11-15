Іспанські телеканали бойкотуватимуть Суперкубок Іспанії в Саудівській Аравії

Одразу цілий ряд іспанських телеканалів оголосив про бойкот трансляцій матчу Суперкубка Іспанії.

Телеканали RTVE, Mediaset і Atresmedia заявили, що не мають наміру транслювати матчі Суперкубка Іспанії, повідомляє lavanguardia.com.

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Причиною такого рішення стало місце проведення Суперкубка Іспанії – Саудівська Аравія. Іспанські медіа не бажають висвітлювати події з країни, де не дотримуються права людини.

Нагадаємо, турнір пройде з 8 по 12 січня в Джидді на Спортивний комплекс імені короля Абдулли, що вміщає 62 тисячі глядачів. Барселона, Реал, Атлетіко і Валенсія почнуть турнір з півфінального раунду.

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Раніше зазначалось, що в Іспанії розкритикували рішення проводити турнір в Саудівській Аравії, так як ця держава обмежує жінок в праві відвідування стадіонів. Організатори Суперкубка Іспанії заручилися гарантією місцевої влади про те, що на матчах в січні не буде проблем з доступом жінок на арену.