Постанова Комерційного суду № 8 Барселони схвалила подання судових позовів проти користувачів Інтернету, які дивляться піратський футбол. Як інформує Marca, раніше в Іспанії за трансляцію піратського футболу можна було притягнути до відповідальності лише громадські заклади (ресторани та бари). Тепер же покарати можуть навіть звичайних уболівальників, які дивилися піратську трансляцію вдома.

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Це рішення може остаточно змінити метод боротьби з піратством. Наказ суду зобов'язує операторів повідомляти Ла Лізі, хто під'єднується до піратських серверів: IP-адресу клієнтів, їхні імена та прізвища, поштову адресу, а також номери банківських карток та інші документи. Операторами, які зобов'язані надати цю інформацію, є Vodafone, Orange, MásMovil, Digi і Telefónica.

За неофіційними даними, в Іспанії піратські додатки з безкоштовним футболом встановлені на більш ніж мільйон мобільних телефонів.

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