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Іспанські команди спробують вибити росіян, український арбітр відсудить важливу гру – топ-5 матчів 6 туру Ліги Європи

13 грудня 09:00 0 Читать на русском
Іспанські команди спробують вибити росіян, український арбітр відсудить важливу гру – топ-5 матчів 6 туру Ліги Європи
Гонсало Ігуаїн і Патрік Кутроне

Представляємо анонс найцікавіших матчів 6 туру групового раунду Ліги Європи, в рамках якого свої ігри проведуть Мілан, Лаціо, Севілья, Айнтрахт і РБ Лейпциг.

Олімпіакос – Мілан

13 грудня, 22:00. Пірей, Караіскакіс

Мілан в останньому турі відстоюватиме друге місце квартету F в очному протистоянні з Олімпіакосом. Італійська команда має на 3 очки більше, а перший поєдинок з греками завершився домашньою перемогою – 3:1. Відтак, "россонері" сьогодні влаштує нічия і навіть мінімальна поразка. Гра підопічних Дженнаро Гаттузо відверто не вражає, однак в 9 попередніх матчах в усіх турнірах вони програли лише 1 раз – Ювентусу.

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Лаціо – Айнтрахт

13 грудня, 19:55. Рим, Олімпіко

Обидві команди вже гарантували собі путівку в 1/16 фіналу Ліги Європи. Айнтрахт вийшов з першого місця групи Н, а Лаціо – з другого. Переглянути цей матч варто заради красивого футболу – франкфуртці дуже яскраві в цьому сезоні, суперник також високого рівня. Перша зустріч цих команд закінчилася розгромом італійців, 5 забитими м'ячами та 2 вилученнями.

Вільяреал – Спартак

13 грудня, 19:55. Вільяреал, Кераміка

У групі G перед 6-м туром кожна з команд зберігає шанси на вихід у плей-офф. Одне з двох кваліфікаційних місць розіграють між собою Вільяреал і Спартак, які за весь груповий етап здобули лише по 1 перемозі. Російська команда вже пережила зміну тренера, а от "жовта субмарина" тільки днями звільнила наставника через погані виступи в Прімері. Вільяреалу для гарантованого виходу в 1/16, не залежно від результату паралельної гри, достатньо буде нічиєї. Спартаку одного очка не вистачить, потрібна тільки перемога.

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Севілья – Краснодар

13 грудня, 19:55. Севілья, Рамон Санчес Пісхуан

Ще один квартет зі складною передматчевою турнірною ситуацією, де знову є привід повболівати за іспанців. Щоправда, тут виліт представника РПЛ зовсім малоймовірний: Стандард повинен обіграти Акхісар Євгена Селезньова, а Краснодар – програти Севільї з різницею в 4 і більше м'ячів. Тільки в такому випадку при рівності очок росіяни залишаться за бортом турніру через найгіршу різницю забитих/пропущених.

РБ Лейпциг – Русенборг

13 грудня, 22:00. Лейпциг, Ред Булл Арена

Доля Лейпцига в Лізі Європи залежить не лише від нього. Німецькі "бики" загнали себе в неприємну ситуацію, де їм потрібно сподіватися на допомогу австрійських братів. Синхронні перемоги Зальцбурга та Лейпцига виведуть обох "ред буллів" в плей-офф (Селтік поступається РБ за показниками в особистих матчах). Додатковий інтерес українських глядачів до поєдинку Лейпциг – Русенборг викликає персона арбітра – гру обслужить українська бригада на чолі з Сергієм Бойком.

Цей рефері в УПЛ не отримує призначення з жовтня (після суддівства в матчі Шахтар – Десна – 1:0: вилучення Кайоде, перемога "гірників" на останніх хвилинах), а от в Європі йому довірили з того часу вже другу зустріч. Маємо можливість подивитися на рівень наших суддів у Лізі Європи.

Ліга Європи6 турЕль Мадригал (Вільярреал)

Вільяреал - Спартак Москва: Четвер 13 грудня 2018

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