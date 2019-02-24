Іспанська телеведуча потролила Роналду через зухвалий жест на адресу фанатів Атлетіко

Відома іспанська телеведуча Крістіна Педроче розкритикувала нападника Ювентуса Кріштіану Роналду за поведінку у виїзному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Фанати Атлетіко освистували Роналду під час гри з Ювентусом, на що португалець відреагував своєрідно. Він показав вболівальникам "матрацників" п'ять пальців руки, натякаючи на кількість перемог у Лізі чемпіонів, тоді як мадридці жодного разу не здобували трофей.

Роналду: У мене п'ять перемог в Лізі чемпіонів, а в Атлетіко – нуль

"Не дуже гарно, чи не так? Роналду міг би також використовувати пальці на ногах, щоб показати ще один жест", – почала журналістка.

Після цих слів Крістіна показала на камеру свої босі ступні з десятьма пальцями і дев'ять пальців на руках, пояснивши цей вчинок: "10+5+4... Виходить 19. Це кількість мільйонів, які Роналду довелося заплатити в якості штрафу через проблеми зі сплатою податків".

"Роналду виграв лише 3 Ліги чемпіонів, а не 5", – президент Атлетіко відповів на образливий жест португальця

Нагадаємо, у червні минулого року податкове управління Іспанії покарало Кріштіану Роналду за приховування доходів від використання іміджевих прав. Португалець визнав провину і погодився виплатити необхідні 18,8 мільйона євро, щоб закрити справу.