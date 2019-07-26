Іспанська федерація заборонила Прімері грати в будні – Ла Ліга збирається ігнорувати рішення

Королівська іспанська футбольна федерація вирішила, що матчі місцевого чемпіонату повинні відбуватися лише у вихідні.

Футбольні чиновники вирішили, що матчів Ла Ліги по понеділках і п'ятницях не буде, повідомляє Marca.

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Крім того, розклад перших турнірів вищого дивізіону вже складено так, щоб поєдинки відбувалися виключно в суботу чи неділю. Таке рішення може призвести до конфлікту Ла Ліги з власниками прав на трансляцію чемпіонату Іспанії. Вочевидь, вони наполягатимуть на сплаті штрафу за порушення умов контракту.

Керівництво Ла Ліги вже заявило, що рішення федерації нічого не змінює для команд, а окремі чиновники не розуміють наслідків своїх дій. Заплановані ж на будні матчі відбудуться у визначені раніше дати.

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