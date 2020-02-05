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Іспанська федерація визначилась зі стадіоном, що прийме фінал Кубка Іспанії

16:50 205 Читать на русском
Іспанська федерація визначилась зі стадіоном, що прийме фінал Кубка Іспанії
Валенсія із Кубком Іспанії-2019 / фото із соцмереж

Іспанські функціонери вирішили, які місто та стадіон приймуть фінал Кубка Іспанії у сезоні 2019/20.

Найближчі 4 фінали Копа дель Рей прийме Севілья, повідомляє офіційний твіттер Королівської іспанської футбольної федерації.

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Цікаво, що місцем проведення фіналу не стали арени Севільї чи Бетіса – Рамон Санчес Пісхуан і Беніто Вільямарін відповідно. Натомість вирішальні матчі Кубка Іспанії прийме Естадіо де Ла Картуха – 60-тисячний стадіон, збудований у 1997 році до чемпіонату світу з легкої атлетики.

На арені Ла Картуха періодично проводить домашні матчі збірна Іспанії. Також у 2003 році стадіон прийняв фінал Кубка УЄФА між шотландським Селтіком і Порту.

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Теги
Іспанія Кубок Іспанії 2019/20 Кубок Іспанії футбольні стадіони
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