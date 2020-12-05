Керівництво іспанського футболу залишається обережним у кроках щодо повернення глядачів на арени в умовах пандемії коронавірусу.

Фінал Копа дель Рей 2019/20 стане першим матчем із фанатами за понад рік, повідомляє Marca.

Іспанська федерація проведе два фінали Кубка протягом 14 днів – минулого та нинішнього сезонів

Багатостраждальний двобій Атлетіка з Більбао та Реал Сосьєдада запланований на 4 квітня 2021-го. Ареною фіналу стане севільський стадіон Картуха. Королівська іспанська футбольна федерація вражена зусиллями уряду Андалусії та запропонувала провести в Севільї не тільки фінали кубків двох сезонів, а й Суперкубок Іспанії у форматі "фіналу чотирьох".

Раніше планувалося, що Реал, Барселона, Атлетік і Сосьєдад розіграють трофей у січні в Саудівській Аравії. Проте, через COVID-19 і заборону на відвідування поєдинків уболівальниками монархія вирішила взяти паузу в проведенні турніру.

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