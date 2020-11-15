Королівська іспанська футбольна федерація запланувала зіграти фінал 4 квітня, повідомляє Marca.

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Вирішальний матч між Атлетіком і Реал Сосьєдадом відбудеться на севільському стадіоні Картуха. Якщо до цього часу з'явиться ефективна вакцина від COVID-19, то фінал зможуть відвідати вболівальники. Натомість вирішальний поєдинок Копа дель Рей сезону 2020/21 зіграють всього через 2 тижні після минулорічного – 18 квітня. Арена фіналу – той же 60-тисячний стадіон у Севільї.

Тим часом Суперкубок Іспанії повинен знову відбутися у форматі "фіналу чотирьох" у Саудівській Аравії у січні. Незабаром до арабської країни вирушить делегація іспанських функціонерів, щоб з'ясувати на місці особливості пандемії коронавірусу, визначити господарів міні-турніру та скласти протокол безпеки.

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