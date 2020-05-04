Іспанська федерація прийняла ультиматум щодо фіналу Копа дель Рей

Королівська іспанська футбольна федерація підтримала ідею щодо проведення фіналу Кубка Іспанії 2019/20 у присутності вболівальників.

Функціонери пішли назустріч Атлетіко з Більбао та Реал Сосьєдаду, які прагнуть будь-що зіграти "баскський" фінал Копа дель Рей з глядачами.

Змова басків – Атлетік і Реал Сосьєдад поставили дивну вимогу на фінал Кубка Іспанії

"КІФФ повністю розділяє прагнення Атлетіка та Реал Сосьєдада зіграти фінальний матч Кубка Іспанії, коли обставини дозволять провести його з глядачами, за присутності фанатів обох команд.

Цей трофей має глибоке коріння в іспанському футболі. Він заслуговує на фінал із глядачами. КІФФ вдячна за прийняте рішення та запит обох клубів. Ми введемо необхідні механізми регуляції, аби фінал офіційно відбувся у 2020-му чи 2021 році. Він буде зіграний до фіналу Кубка Іспанії сезону 2020/21", – ідеться у заяві, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

Відзначимо, якщо Атлетік і Реал Сосьєдад не розіграють трофей цьогоріч влітку, то путівку до єврокубків від Іспанії отримає 7-ма команда чемпіонату.

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