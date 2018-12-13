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Іспанська федерація футболу відхилила апеляцію Альбасете щодо Зозулі – українець не зіграє з Нумансією

13:11 219 Читать на русском
Іспанська федерація футболу відхилила апеляцію Альбасете щодо Зозулі – українець не зіграє з Нумансією
Роман Зозуля / соцмережі

Королівська федерація футболу Іспанії не задовольнила апеляцію Альбасете стосовно червоної картки Романа Зозулі і форвард не зіграє проти Нумансії.

Роман Зозуля не зіграє проти Нумансії. Після поєдинку з Осасуною, в якому українець забив гол та отримав червону картку, Альбасете подав апеляцію в Королівську федерацію футболу Іспанії (RFEF), повідомляє 5maseldescuento.

"Зозулю переслідують". Вболівальники Альбасете вимагають захистити Романа, який забив класний гол Осасуні, від арбітрів

Проте, федерація відхилила запит клубу з Сегунди і залишила покарання в силі. Нагадаємо, перед матчем з Осасуною Зозуля вже пропускав гру через червону картку, а вболівальники звинувачують арбітрів у передвзятих стосунках до форварда.

Теги
Іспанія Федерація футболу Іспанії Альбасете Альбасете Нумансія Нумансія Роман Зозуля Роман Зозуля
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