Іспанська федерація футболу відхилила апеляцію Альбасете щодо Зозулі – українець не зіграє з Нумансією

Королівська федерація футболу Іспанії не задовольнила апеляцію Альбасете стосовно червоної картки Романа Зозулі і форвард не зіграє проти Нумансії.

Роман Зозуля не зіграє проти Нумансії. Після поєдинку з Осасуною, в якому українець забив гол та отримав червону картку, Альбасете подав апеляцію в Королівську федерацію футболу Іспанії (RFEF), повідомляє 5maseldescuento.

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Проте, федерація відхилила запит клубу з Сегунди і залишила покарання в силі. Нагадаємо, перед матчем з Осасуною Зозуля вже пропускав гру через червону картку, а вболівальники звинувачують арбітрів у передвзятих стосунках до форварда.