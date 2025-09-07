Збірна Туреччини вже не та

Матч у Коньї став центральним у всього ігровому дні. Збірна Іспанії додаткової презентації не потребує, а Туреччина завжди мала сильний склад – та і в цілому до неї ставляться серйозно. От тільки нинішня заявка “яничарів” за потужністю поступалася навіть складу з Євро-2024.

Майже вся команда була представлена футболістами Суперліги й збитими льотчиками на кшталт Актюркоглу й Кьокчу – влітку вони покинули Бенфіку заради стамбульських грандів. Останній ще й не потрапив до основи. Кадіоглу (Брайтон), Озкан (Борусія Д), Челік (Рома) та Баїндир (МЮ) теж залишились у запасі.

Чалханоглу опинився у старті, але 31 – річний капітан лишень недавно відновився від травми й провів лишень 68 хвилин у двох турах Серії А. Із зірок, які дійсно на ходу, є лишень Гюлер.

Ця збірна цілком відображає стрімкий регрес турецького футболу, який скотився до рівня УПЛ. Не дивно, що нинішній склад ледь не втратив перемогу в Тбілісі, виграючи 0:3. Катастрофічна поразка від основи Іспанії лишень поставила остаточний вердикт. 21:7 за ударами, 40:21 за дотиками у штрафному, 40:30 за єдиноборствами, 2,37 vs 0,36 за очікуваними голами – і 0:6 за реальними.

“Фурія” проїхалась по турках катком, хоча “яничарам” трішечки не пощастило

Ще до перерви піренейці оформили розгром. Перший гол мав залітати вже на 5-й хвилині, коли Вільямс отримав пас від Педрі й увімкнув дриблінг у штрафному. Подальший обвідний удар парирував Чакир.

Ще за хвилину рахунок було відкрито. Іспанія забила дуже просто: Педрі опинився без опіки в зоні перед карним майданчиком, отримав пас від Ніко Вільямса й пробив метрів з 22-х – точно в правий нижній. 0:1!

На 14-й хвилині Ямаль міг оформити шедевр. Ламін втік від двох суперників по правому флангу, увійшов до штрафного й переграв 1-в-1 ще трьох турків. Такі проходи треба завершувати голами, однак удар у представника Барселони не вдався.

На 22-й хвилині Іспанія подвоїла свою перевагу. Кукурелья обігрався у стіночку з Педрі й виконав простріл на Ніко. Той відкинув м’яч Оярсабалю, Мікель у дотик передав сферу для Меріно, а центрхав Арсенала вгатив у протихід Чакиру. 0:2!

Ще за три хвилини Ямаль прийняв пас від Педрі й метрів з восьми пробив по горобцях, а на 27-й Ніко Вільямс змарнував вихід віч-на-віч – турків врятував Чакир. На 31-й же Ямаль зайшов на правий край штрафного й закрутив повз дальню стійку.

Втім, на цьому відрізку Туреччина ще не виглядала приреченою. “Яничарам” навіть трішечки не пощастило, адже після першого пропущеного гола команда могла відігратись. Тоді на рандеву з Сімоном вибігав Актюркоглу, який вистрілив без зближення й поцілив у стійку – щоправда, Керем забіг у офсайд.

Всього через хвилину господарі пропустили вдруге, однак вони все одно не здавались. Вже на 24-й Їлдиз отримав діагональ на лівий край карного майданчика та пробив низом у дальній нижній – Сімон врятував “Фурію”. Він же виручив на 26-й, коли Їлдиз хитнув Порро й вгатив низом. Унаї парирував ногою (плюс, знову помітили офсайд).

Хто знає, як пішов би матч, якби Туреччина розмочила рахунок у першому таймі. Замість цього “місячні зірки” пропустили гол у роздягальню. Педрі в компенсований час обігрався з Оярсабалем і викотив катбек, який замкнув Меріно – 0:3.

Другий тайм перетворився на формальність. Традиційно бойові турки не знайшли в собі сил хоча б на гол престижу. Іспанія ж засмутила “яничарів” ще тричі. Вже за сім хвилин по перерві піренейці реалізували контратаку 3-в-2 – Ямаль покотив на свіжого Феррана (той замінив травмованого Ніко), після чого стався удар з гострого кута. 0:4.

На 57-й же хвилині Меріно довів справу до хет-трику, виконавши шедевральний постріл метрів з 30-ти у дев’ятку. Атаку своїм перехопленням розпочав, а потім і розігнав Ямаль, який оформив другу гольову. Зрештою, на 62-й залетів останній гол – це Оярсабаль виконав третій асист, накрутивши кількох суперників у центрі й видавши пас Педрі під вихід віч-на-віч. 0:6.

Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Іспанія набрала 6 очок, очоливши групу Е й випередивши турків з грузинами на три залікових бали. Квартет замикає Болгарія, яка має нуль не тільки за очками, а й за забитими голами.