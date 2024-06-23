Іспанець приїхав вперше на Євро-2024 і вже встановив кілька рекордів. Утім, Ламін Ямал може створити проблеми для національної команди через свій вік.

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Річ у тому, що німецьке законодавство забороняє працювати молодим людям до 18 років після 20:00, виняток становлять спортсмени, яким можна грати до 23:00. У матч проти Італії Ламіна Ямала замінили приблизно о 22:30 (за німецьким часом), але в Німеччині вважається роботою післяматчеві інтерв'ю та перебування в роздягальні.

Як повідомляє Bild, штраф за порушення становить близько 30 тисяч євро. Закон розповсюджується не тільки на громадян Німеччини, а й поширюється на іноземців. На сьогодні влада не вжила заходів щодо подібних інцидентів.

Нагадаємо, що Іспанія в останньому турі групового етапу зіграє проти Албанії. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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