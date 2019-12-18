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"Іспаніє, цілуй та говори": перед Ель Класіко в Барселоні з'явилось резонансне графіті з Рамосом і Піке

11:45 368 Читать на русском
"Іспаніє, цілуй та говори": перед Ель Класіко в Барселоні з'явилось резонансне графіті з Рамосом і Піке
Рамос та Піке непогано спілкуються й на полі

Креативний вуличний художник закликає Іспанію до діалогу з революційно налаштованою Каталонією напередодні Ель Класіко.

 

У центрі Барселони з'явилось резонансне графіті, на якому зображений поцілунок одного з лідерів "блаугранас" Жерара Піке та капітана Реала Серхіо Рамоса. У такий спосіб художник Tvboy закликає уряд до мирного вирішення конфлікту з каталонцями, частина яких вимагає незалежності від Іспанії.

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Раніше той самий художник малював картини палких поцілунків Мессі з Роналду, а також Моурінью з Гвардіолою. "Ціль мистецтва – показувати ідеальний світ", – коментує автор власні роботи.

Нагадаємо, що перше Ель Класіко нинішнього сезону було перенесене на 18 грудня через масштабні акції протесту в каталонській столиці. Команди у цілях безпеки вирушать на матч з одного готелю.

Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко

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Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко
Теги
Іспанія Барселона - Реал Мадрид Жерар Піке Жерар Піке Серхіо Рамос Серхіо Рамос
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