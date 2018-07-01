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Іспанія зробила більше 1000 передач у матчі проти Росії, встановивши новий рекорд ЧС

20:16 988 Читать на русском
Іспанія зробила більше 1000 передач у матчі проти Росії, встановивши новий рекорд ЧС
Іспанія – Росія / Фото: FIFA

Іспанія встановила унікальне досягнення по кількості передач у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії.

Футболісти збірної Іспанії зробили під час матчу 1/8 фіналу ЧС проти Росії більше тисячі передач, встановивши рекорд чемпіонатів світу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Проте такий приголомшливий показник кількості передач не допоміг іспанцям пройти у наступний раунд Мундіалю, адже Росія переграла Іспанію у серії пенальті та пройшла у 1/4 фіналу домашнього чемпіонату світу.

Росія перемогла Іспанію в серії пенальті та пробилась у чвертьфінал ЧС-2018

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
Іспанія - Росія Іспанія Іспанія ЧС 2018
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