Іспанія зробила більше 1000 передач у матчі проти Росії, встановивши новий рекорд ЧС

Іспанія встановила унікальне досягнення по кількості передач у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії.

Футболісти збірної Іспанії зробили під час матчу 1/8 фіналу ЧС проти Росії більше тисячі передач, встановивши рекорд чемпіонатів світу, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Іспанія – Росія – 1:1 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Проте такий приголомшливий показник кількості передач не допоміг іспанцям пройти у наступний раунд Мундіалю, адже Росія переграла Іспанію у серії пенальті та пройшла у 1/4 фіналу домашнього чемпіонату світу.

Росія перемогла Іспанію в серії пенальті та пробилась у чвертьфінал ЧС-2018