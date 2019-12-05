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Іспанія зіграє товариські матчі з Німеччиною та Нідерландами

20:38 123 Читать на русском
Іспанія зіграє товариські матчі з Німеччиною та Нідерландами
Збірна Іспанії / Фото з відкритих джерел

Визначились дати і суперники збірної Іспанії у підготовці до чемпіонату Європи 2020 року.

Наставник збірної Іспанії Луїс Енріке, який нещодавно вдруге очолив "червону фурію", дебютує з нею товариським матчем проти збірної Німеччини. Поєдинок заплановано на 26 березня 2020 року, повідомляє видання AS.

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Спочатку гра мала відбутись на стадіоні мадридського Реала Сантьягу Бернабеу, однак згодом її перенесли на арену Атлетіко Ванда Метрополітано. Цікаво, що остання гра збірної проти Румунії також відбулась на цьому стадіоні. До слова, через три дні, 29 березня, іспанці на виїзді проведуть ще один товариський матч проти збірної Нідерландів.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи 2020 року Іспанія зіграє у групі E зі Швецією, Польщею та переможцем плей-офф Ліги націй шляху B.

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