Колосальні кадрові проблеми Іспанії

Іспанія підходила до зустрічі на Паркені без низки важливих футболістів. До заявки через пошкодження не потрапив жоден футболіст Реала. Травм зазнали Ямал, Родрі та Ле Норман, а Фабіан Руїс внаслідок отруєння опинився на лавці. Там же сиділи Ніко Вільямс і Педрі.

По ходу листопадового збору Луїс де ла Фуенте планував переглянути Пау Торреса та Кубарсі, але перший загримів до лазарету, а другий не потрапив до заявки на Данію. Зате у збірній з'явився баск Айтор Паредес. Вже у другому таймі Іспанія залишилась без Алекса Баени, причому поле він покидав у сльозах.

Ще однією втратою "Фурії" стала турнірна мотивація. Піренейці все забезпечили участь у плей-офф Ліги націй. Між тим, Данія починала роботу з новим тренером – Браяном Рімером – і завдання у скандинавів стояло серйозне. У разі перемоги вони б теж оформили достроковий вихід у плей-офф.

Чемпіон Європи не помітив втрати бійців

І все одно склад Луїса де ла Фуенте виглядав грізно. Лише відсутність Ямала й Ніко Вільямса нагадувала, що чемпіони Європи мають якісь кадрові негаразди – втім, вони не справили значного впливу на якість гри. Просто стало менше фірмових флангових проривів / комбінацій.

Данія дещо здивувала агресивним високим пресингом на старті зустрічі, але Іспанія адаптувалась всього за декілька хвилин. При цьому ефективність високого пресингу іспанців нікуди не поділась. Як і їхня висока якість роботи з м'ячем.

При 55% володіння "Фурія" виконала 30 дотиків до м'яча у штрафному, а 9 із 10 їхніх ударів пройшли з меж карного. Половина пройшла у площину або поцілила в каркас. Чемпіони Європи награли на 1,73 очікуваних голи проти 4 ударів і 0,28 xG данців. Що найбільш важливо, дані цифри корелювались із кількістю та якістю гострих моментів.

Як уже можна було зрозуміти зі статистики, біля власних воріт Іспанія теж мало що дозволила. До активу збірної Данії можна занести тільки два епізоди. У першому таймі пригадується тільки небезпечна скидка після кутового та постріл Грьонбека з відскоку з лінії штрафного – рикошетом м'яч пройшов над поперечкою.

По перерві ж свіжий Ісаксен бахнув з дистанції у дальню стійку, а на 84-й хвилині він ще й гол забив після прикрої помилки гостей. Фабіан Руїс невдало покотив на Райю, Густав запресингував, а Давід вибив м'яч у форварда. От тільки на ту мить скандинави вже пропустили двічі, дивом не зазнавши розгрому.

Іспанія награла на розгром. Айозе Перес видав найкращий матч за збірну

"Фурія Роха" могла відкривати рахунок вже на 9-й хвилині, коли правим флангом прорвався Айозе Перес. Форвард Бетіса прострілив у штрафний, Ольмо пропустив на Баену, однак Алекса в останню мить випередив захисник. Подальший кутовий завершився метушнею зі спробою удару п'яткою – так забити намагався Перес.

Ще через дві хвилини Айозе відкрився за спину захисникам та влетів у штрафний, а Порро віддав своєчасний проникний пас. Іспанець вирішив завершувати сам, бахнувши з правого краю – поперечка врятувала Данію! В атаці другим темпом Кукурелья намагався переграти Шмайхеля з гострого кута, але купер не спав.

Зрештою, Айозе свого добився на 15-й хвилині. Все почалося з перехоплення Меріно на чужій третині – Мікель віддав пас на Переса, а той з правого флангу прострілив вздовж лінії воротарського. Вийшло трішки в спину Оярсабалю, однак форвард підгріб м'яч і другим дотиком прошив Шмайхеля. 0:1!

На 28-й хвилині Айозе Перес знову опинився в центрі уваги, влетівши на улюблений правий край карного майданчика. Шмайхель парирував його удар, а добивання від Ольмо пролетіло повз дальню дев'ятку. Перед перервою ж відзначитись "сухим листом" спробував Оярсабаль – не вдалося.

Другий тайм Іспанія почала спокійніше, однак це не завадило подвоїти перевагу. Нарешті забив Айозе. Субіменді запустив передачу на правий фланг, Ольмо звідти вирізав проникний пас до штрафного. Перес визирнув з-за спин центрбеків і спокійно переграв Шмайхеля – 0:2. На 65-й хвилині він міг і дубль оформити, вискочивши віч-на-віч з Каспером і спробувавши його перекинути, але м'яч зрізався з ноги.

Зрештою, на 70-й хвилині його замінили разом з травмованим Субіменді. На полі з'явились Мората та дебютант Касадо, а також Фабіан Руїс. Останній міг створити розгром, якби на 82-й хвилині поцілив з лінії штрафного під ліву стійку – м'яч розминувся у лічених сантиметрах від неї. Цей момент став останнім для "Фурії".

Данія могла врятуватись від поразки на останніх секундах, коли Скову Ольсену дали пробити з лівого краю штрафного, але точності нападнику забракло. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу іспанців з рахунком 2:1. Піренейці закріпили за собю першу позицію в групі.

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