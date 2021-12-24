20-річний футболіст викликаний до збірної Марокко на січневі поєдинки Кубка африканських націй. В одній із зустрічей Абде може отримати шанс дебютувати за головну команду своєї батьківщини. Це означатиме, що він буде заграний за неї.

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Цього дуже не хоче Королівська футбольна федерація, яка останніми днями намагається переконати Еззалзулі відмовитись від виступів на турнірі. В іспанських кабінетах хочуть бачити вінгера Барселони у футболці "Фурії Рохи".

Наразі він розпочав процедуру набуття іспанського громадянства, а попередньо отримати паспорт зможе у січні. Втім, ця бюрократична частина не означає, що Еззалзулі все ж погодиться виступати за збірну Іспанії. Відтак, Абде взяв час на роздуми, стверджує Marca.

Нагадаємо, марокканець став одним із відкриттів з приходом Хаві у Барселону. 20-річний талант вже провів 8 матчів за першу команду й навіть відзначився забитим м'ячем.

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