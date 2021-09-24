Ольмо отримав м'язове пошкодження у розташуванні РБ Лейпциг, через що пропустить найближчі кілька тижнів, повідомляє Cope.

РБ Лейпциг врятував нічию з Кельном, Баварія з рекордом Лєвандовскі розірвала Бохум, Аусбург здолав Борусію М

Інформацію підтвердив і наставник РБ Лейпциг Джессі Марш, зазначивши, що Ольмо, швидше за все, залишиться у клубі під час міжнародної перерви.

До слова, іспанець у поточному сезоні провів 3 матчі у складі РБ Лейпциг, у яких віддав одну результативну передачу. Іспанія ж зустрінеться 6 жовтня з Італією у рамках півфіналу Ліги націй – переможець цієї пари зустрінеться у фіналі з Бельгією або Францією.

ЧС-2022: Роналду в Книзі рекордів Гіннеса, бездоганна Данія, конкуренти допомагають Україні – огляд вересневих матчів