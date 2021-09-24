Іспанія залишилась без своєї зірки на фінальний етап Ліги націй
Півзахисник РБ Лейпциг Дані Ольмо не допоможе збірній Іспанії у жовтневих матчах.
Ольмо отримав м'язове пошкодження у розташуванні РБ Лейпциг, через що пропустить найближчі кілька тижнів, повідомляє Cope.
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Інформацію підтвердив і наставник РБ Лейпциг Джессі Марш, зазначивши, що Ольмо, швидше за все, залишиться у клубі під час міжнародної перерви.
До слова, іспанець у поточному сезоні провів 3 матчі у складі РБ Лейпциг, у яких віддав одну результативну передачу. Іспанія ж зустрінеться 6 жовтня з Італією у рамках півфіналу Ліги націй – переможець цієї пари зустрінеться у фіналі з Бельгією або Францією.
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