Півзахисник збірної Іспанії Гаві та форвард Ніко Вільямс перебувають під питанням на матчі з Шотландією та Норвегією.

У вівторок, 10 жовтня, півзахисник Барселони Гаві отримав травму в розташуванні збірної Іспанії. Про це інформує Carrusel Deportivo. Згідно з джерелом, разом із Гаві травму також отримав форвард Атлетика Ніко Вільямс.

Іспанія втратила рекордсмена з Барселони на матчі відбору до Євро-2024 – лікарі збірної перевірили діагноз каталонців

Перш ніж робити прогнози з приводу відновлення обох гравців, потрібно отримати результати їхнього медичного обстеження.

Найближчими днями у збірної Іспанії заплановані два матчі в рамках відбору до Євро-2024 – з Шотландією в четвер і з Норвегією в неділю. Раніше розташування "Фурії рохи" покинув інший атакувальний гравець Барселони Ламін Ямал.

"Це голограма": Яремчук розлютив фанатів Валенсії, Довбик дізнався вердикт іспанських ЗМІ, а Циганкова "поголили"