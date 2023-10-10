Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте не зможе розраховувати на форварда Барселони.

В матчі проти Гранади нападник каталонців Ламін Ямал отримав травму. Попри це, 16-річний гравець приєднався до національної команди.

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Як повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії, лікарі оцінили здоров'я форварда і дійшли висновку, що він не зможе зіграти в найближчих матчах. Ламін Ямал повернеться у розташування Барселони, де продовжить своє відновлення. Коли нападник вирушав до збірної, вже було ясно, що він не буде грати в цю міжнародну паузу, але сторонам потрібно було просто дотриматися протоколу.

Збірна Іспанія в листопаді зіграє проти Шотландії та Норвегії. Зустрічі заплановані на 12 та 15 жовтня відповідно.

Нагадаємо, що Ламін Ямал є не тільки наймолодшим гравцем, який зіграв за "Фурію Роху" в офіційних матчах, а й наймолодшим бомбардиром національної команди.

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