Півзахисник Наполі Фабіан Руїс не зможе допомогти "Червоній Фурії" у матчах проти Португалії, Швейцарії та України, повідомляє AS.

Ювентус – Наполі: підопічних Гаттузо не випускають з міста – центральний матч туру під загрозою зриву

Гравців Наполі не випускають з міста через складну ситуацію з COVID-19 у регіоні, тому 24-річний хавбек не зможе долучитись до команди Луїса Енріке.

Нагадаємо, 13 жовтня збірна України прийматиме іспанців у Києві в рамках 4-го раунду Ліги націй. У першому поєдинку команда Енріке розгромила підопічних Шевченка (4:0).

Найсексуальніша журналістка Іспанії – таємна зброя Барси проти Динамо: чарівна усмішка, відверті фото, звабливі танці