Іспанія визначилась із заявкою на Олімпіаду – двоє досі на Євро-2024, найкращий асистент Ла Ліги і одноклубник Довбика
Королівська федерація футболу Іспанії оприлюднила заявку олімпійської збірної на майбутню Олімпіаду-2024.
Головний тренер олімпійської збірної Санті Денія визначився зі списком з 22 гравців, які вирушать на Олімпіаду в Парижі, повідомляє сайт Королівської федерації футболу Іспанії.
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Голкіпери: Арнау Тенас, Хоан Гарсія, Ітурбе.
Захисники: Пубіль, Хуанлу Санчес, Ерік Гарсія, Москера, Кубарсі, Пачеко, Міранда, Мігель Гутьєррес.
Півзахисники: Бернабе, Туррієнтес, Алекс Баена, Барріос, Аймар Ороз.
Форварди: Серхіо Гомес, Фермін Лопес, Дієго Лопес, Камельйо, Омородіон, Абель Руїз.
Зауважимо, що Алекс Баена та Фермін Лопес наразі перебувають у розташуванні збірної Іспанії на Євро-2024. Баена, до слова, став найкращим асистентом Ла Ліги в минулому сезоні, віддавши 14 результативних передач.
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