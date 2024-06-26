Головний тренер олімпійської збірної Санті Денія визначився зі списком з 22 гравців, які вирушать на Олімпіаду в Парижі, повідомляє сайт Королівської федерації футболу Іспанії.

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Голкіпери: Арнау Тенас, Хоан Гарсія, Ітурбе.

Захисники: Пубіль, Хуанлу Санчес, Ерік Гарсія, Москера, Кубарсі, Пачеко, Міранда, Мігель Гутьєррес.

Півзахисники: Бернабе, Туррієнтес, Алекс Баена, Барріос, Аймар Ороз.

Форварди: Серхіо Гомес, Фермін Лопес, Дієго Лопес, Камельйо, Омородіон, Абель Руїз.

Зауважимо, що Алекс Баена та Фермін Лопес наразі перебувають у розташуванні збірної Іспанії на Євро-2024. Баена, до слова, став найкращим асистентом Ла Ліги в минулому сезоні, віддавши 14 результативних передач.

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