Грузія не знає страху

Усі очікували на просту перемогу збірної Іспанії. "Фурія Роха" об'єктивно демонструвала найкращий футбол на груповому етапі Євро-2024, а Сакартвело вже і так отримала забагато. Усі казочки колись добігають кінця. Ніхто не вірив, що грузини створять проблеми основі Луїса де ла Фуенте – тим паче, що в неї після дискваліфікації повернувся Родрі.

Гол без ударів в площину у відеоогляді матчу Іспанія – Грузія – 4:1

На жаль, Цитаішвілі в старт не потрапив, поступившись місцем для Лочошвілі. Втім, команда Віллі Саньйоля і без українця змогла закрутити інтригу. Саме Грузія відкрила рахунок на 18-й хвилині внаслідок контратаки – в її завершенні Какабадзе прострілив з правого флангу, а Ле Норман зрізав м'яч у власні ворота. Якби не Робін, то гол забив би Кварацхелія.

Цей гол уособлював весь хід поєдинку. По-перше, гольова атака виявилась розмашистою, швидкою й дуже сміливою. Почавшись із хорошого контрпресингу й відбирання, вона продовжилась протягуванням м'яча з одного флангу на інший. Крім того, грузини покарали Кукурелью за відсутність на позиції.

Подібні епізоди повторювались регулярно (особливо в першому таймі). Схожий із гольовим момент трапився на 69-й хвилині, коли на полі вже з'явився Цітаішвілі (Гіо пробив повз ближній кут). Його було організовано завдяки Давіташвілі, адже той витягнув на себе захисника й відкрив простір партнеру – тобто, Грузія не просто бігала в контратаки. Вона ще й не грала тупо.

Знову сподобався Хвіча, який нарешті знайшов себе на Євро-2024. Лідер Сакартвело ефективно використовував простір, тікаючи від іспанців і відмовляючись від егоїстичних рішень (як у перших турах). Найвищий рівень індивідуалізму вінгер Наполі приберіг на 48 хвилину – Кварадона ледь не забив з центру поля. М'яч пройшов поруч зі стійкою...

Словом, Грузія бігла, Грузія боролась і при цьому грала в справжній атакувальний футбол. Грамотний, сучасний і командний. Емоційність же нікуди не поділась, а коли все це не допомагало – в гру вступав неймовірний Мамардашвілі. На жаль, вся ця симпатичність принесла тільки 4 удари при 19% володіння, а більшість контратак перекусили або не довели до кінця – але цим було цікаво спостерігати.

Іспанців змусили бігати й нервувати. Цей матч не став легкою прогулянкою. Він залишив чимало питань щодо здатності виграти Євро-2024. Ну а Грузія свій приз вже забрала – приз глядацьких симпатій. Після такого матчу його ніхто не забере.

Так, за весь матч збірна Грузії завдала тільки 3 удари, а володіння м'ячем склало всього 19%. Це все не має значення. Картвелі захистили свій приз глядацьких симпатій. Це була красива історія – і красивий виліт.

Іспанія дуже крута в "своєму" малюнку гри

Іспанія двічі забивала в ту мить, коли грузинські футболісти лежали на газоні. Особливо цей факт напружував при першому взятті воріт Мамардашвілі, адже саме травмований Какабадзе не встиг за Родрі. Втім, заслуженість перемоги "Фурії" не викликає жодних питань.

Підопічні Луїса де ла Фуенте володіли м'ячем 79% часу, завдали понад 30 ударів і награли на 2,6 очікуваних голів. І це без урахування одного скасованого реального. 10 влучань у площину воріт, 700+ передач з точністю 94%, велика кількість моментів – все це й вилилось у підсумкові 4:1.

"Фурія" могла забивати і до пропущеного гола внаслідок прострілу Карвахаля, однак Мамардашвілі не дав Педрі зіграти на замиканні. На 10-й же хвилині кутовий у виконанні Вільямса завершився зрізкою під опорну ногу голкіперу, але той знову врятував.

На 22-й хвилині Фабіан Руїс пробивав з правого кута штрафного, на 35-й Кукурелья бахнув з дистанції, а на 38-й з лівого краю карного майданчика стріляв Ніко – Мамардашвілі рятував і тут, однак потягнути удар Родрі на 41-й з лінії півкола Георгій не зміг. Іспанець поклав м'яч у правий нижній.

За шість хвилин по перерві "Фурія" вирвалась уперед. Спочатку Ямал зі стандарту цілив у дев'ятку (воротар парирував), а в атаці другим темпом Ламін отримав діагональ і скинув м'яч на голову Фабіану Руїсу. 2:1. На 63-й вінгер Барси міг забивати й сам, скориставшись обрізкою суперника, однак з лінії півкола Ямал просто не влучив у дальній кут.

На 74-й він же організував грузинам автогол, який скасували через офсайд, а на 75-й грузинів спіймали на контратаці. Вільямс отримав передачу від Руїса, переграв Гвелесіані в штрафному та запульнув м'яч під поперечку – 3:1!

Взагалі, в останні 20 хвилин Іспанія опинилася в ідеальних для себе умовах. Грузія розкрилась, а підопічні Луїса де ла Фуенте почали рвати андердога вертикальними контратаками. Будь-яке закидання вперед приносили гостроту біля воріт Мамардашвілі – Ямал виходив віч-на-віч з Мамардашвілі та пробивав з правого краю штрафного, а Вільямс котив на 11 метрів під удар Ольмо.

Голкіпер Валенсії продовжував геройствувати, але на 83-й хвилині прилетів четвертий гол. Свіжий Оярсабаль скинув м'яч не менш не менш свіжому Ольмо, а той з близької відстані легко переграв Мамардашвілі. 4:1. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

До Іспанії залишаються питання

Попри настільки переконливу перемогу, іспанські вболівальники причини для тривоги. Розгром, який вчинили Сакартвело в останні півгодини, не варто переоцінювати: по-перше, суперник дуже сильно просів у фізичному плані, а по-друге – пішов у розмін, відкривши тили. Звісно, команда і до цього мала під 30 дотиків у штрафному й домінувала, але чи буде такого футболу достатньо в чвертьфіналі?

Не факт. До перерви підопічні Віллі Саньйоля вміло оборонялись, дозволяючи не так вже й багато біля власних воріт. Крос на Педрі, удари Фабіана Руїса й Родрі з околиць карного майданчика + реальний момент Вільямса – такий собі доробок, враховуючи колосальну різницю в класі. Але окей, Іспанія додала в другому таймі.

Більше занепокоєння викликали часті втрати м'яча, постійні контратаки грузин і колосальна кількість простору за спинами на флангах. Навіть Грузії вистачило класу, аби покарати "Фурію" за один із таких провалів – а потім ще раз. Як мінімум. Німеччина в таких епізодах буде карати голами.

Як же тут не згадати про поєдинок з Хорватією, коли команда також допускала велику кількість втрат в центральній частині поля й отримувала неприємні наслідки. Структура іспанців здається занадто відкритою для топ-матчів, але поки що ніхто її нормально не перевірив. Албанія, два кризових (напівтопи) й скромні картвелі – не той рівень.

Реальний рівень "Фурії Рохи" ми дізнаємось вже у чвертьфіналі, в матчі проти Німеччини.

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