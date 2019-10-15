Іспанія вийшла на Євро-2020, вирвавши нічию зі Швецією в компенсований час

В рамках 8-го туру кваліфікації до чемпіонату Європи збірні Швеції та Іспанії розписали результативну нічию.

Іспанія активно розпочала поєдинок, забравши перші 20 хвилин під свій повний контроль і чотири рази наблизившись до взяття воріт збірної Швеції. Дебютний момент гості організували вже на 3-й хвилині, коли Фабіан Руїс вистрілив метрів з 20-ти після поперечної передачі від Алькантари – Ольсен витягнув м'яч з-під поперечини.

На 7-й вже сам Тьяго запоров шикарний епізод, пробивши з лінії штрафного у захисника, спіймавши відскок і вивалившись 2-в-1 на голкіпера – бути б голу, якби хавбек не почав щось вигадувати, випустивши м'яч за межі поля. На 11-й міг забивати головою в дальній кут Родрі, а на 20-й аналогічним чином під протилежну стійку пробивав Морено – в обох випадках врятував Ольсен. За весь цей період Швеція взагалі нічим не відповідала, крім непоганого прострілу Сенсона без завершення.

Касільяс привітав Рамоса, який побив його рекорд у збірній Іспанії

З другої половини тайму "варяги" почали прокидатись, чому сприяло і заспокоєння у грі іспанців. Заробивши кілька стандартів, господарі могли вийти вперед на 26-й хвилині після вривання Квайсона у штрафний. Разом з ним зліва відкривався Бенгтссон, але нападник вирішив вистрілити сам – вийшло слабко і дуже неточно. За хвилину по цьому з дальньої дистанції в лівий нижній кут бив Лустіг, а на 33-й Квайсон головою замикав у праву дев'ятку – в обох випадках блискуче зіграв Де Хеа.

Завершення першого тайму пройшло у більш-менш рівній боротьбі. Іспанія тримала м'яч, а Швеція намагалася зловити суперника на контратаці – відповідно з цим і виплили два останніх моменти до перерви. На 38-й хвилині вивести "Фурію Роху" вперед міг Фабіан Руїс, який прийняв м'яч у штрафному, розвернувся й пробив з рикошетом від Ліндельофа над поперечиною. "Тре Крунур" відповіли дальнім пострілом Форсберга – повз праву стійку (і теж з рикошетом). Заключні хвилини пройшли під акомпанімент кутових шведів, але вони нічого не дали.

Будинок Аспаса пограбували на вражаючу суму – в Іспанії продовжується серія злочинів

На старті другого тайму шведи забігали значно активніше, що дуже швидко принесло успіх. На 50-й хвилині Квайсон виконав шикарну подачу з лівого флангу на дальню стійку точно на голову Бергу, удар якого парирував Де Хеа. На добиванні з гострого кута з кількох метрів зіграв Форсберг, але і цей постріл відбив голкіпер – втім, м'яч відскочив назад до Берга, який замкнув з метру. 1:0! За три хвилини по цьому Форсберг міг подвоїти перевагу господарів дальнім ударом, але і тут Де Хеа виручив іспанців.

Гості недовго перебували в нокдауні. Вже на 55-й хвилині вони могли зрівняти рахунок шеведром у виконанні Карвахаля, якому вдалася подача з правого флангу практично за комірець Ольсену – втім, той кінчиками пальців встиг перевести м'яч над поперечиною. На 58-й же навіс з кутового замкнув Родрі, але Ольсен витягнув "круглого" з ближньої дев'ятки. Здавалося, що справи у "Фурії Рохи" пішли, як слід, однак за кілька хвилин після удару Родрі на газон присів Де Хеа. Продовжити матч він не зміг, поступившись воротами Кепі.

Рамос хоче взяти участь в Олімпійських іграх

Середина другого тайму пройшла за пасивного тиску іспанців. Шведи віддали ініціативу супернику й почали намагатися підловити суперника на контратаці, але особливих успіхів на цьому поприщі в цей період досягти "варягам" не вдалося. "Фурія Роха" контролювала м'яч, але моменти створювались рідко й доволі банально – з хороших епізодів можна згадати хіба що замикання Морено головою в дальній кут на 67-й хвилині та удар Оярсабаля впритул на 73-й, який Олсьен парирував у шпагаті. Загалом, не було помітно, що Іспанія збирається покласти всі сили бодай для нічиї.

Ендшпіль поєдинку не вражав високими швидкостями та великою кількістю моментів. Фактично, крім низки прострілів, в останні 15 хвилин нічого й не відбувалося, однак Швеція аж занадто глибоко сіла в оборону. Про контратаки господарі взагалі забули, за що й були покарані на 90+2 й хвилині: Фабіан Руїс прийняв передачу на лівому краю штрафного й прострілив на лінію воротарського, а Родріго Морено замкнув у дотик в дальній кут – 1:1! Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Таким чином, збірна Іспанії кваліфікувалася на Євро-2020, набравши 20 очок у групі F. Швеція залишилась на другому місці, маючи 15 залікових балів, а Румунія йде за нею з 14 пунктами. В наступному турі ці дві збірні зустрінуться в очній зустрічі.

Норвегія розписала нічию з Іспанією: "вікінги" карають за зверхність, легендарний Рамос і шикарна гра Кінга та Едегора