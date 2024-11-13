Іспанія викликала четвертого гравця Барси на Лігу націй, який замінить лідера Астон Вілли
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте має кадрові проблеми перед стартом Ліги націй.
На своєму офіційному сайті іспанська Федерація футболу повідомила, що Пау Торрес не зможе допомогти команді у найближчих матчах через м'язовий дискомфорт.
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Замість захисника Астон Вілли до національної команди Луїс де ла Фуенте довикликав гравця Барселони Пау Кубарсі. Варто зауважити, що це вже четвертий "кулес" у збірній Іспанії. Раніше наставник "Фурії Роха" викликав Дані Ольмо, Педрі та Касадо.
Нагадаємо, що збірна Іспанії зіграє в листопаді проти Данії та Швейцарії. Матчі заплановані на 15 та 18 листопада відповідно.
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