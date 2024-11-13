На своєму офіційному сайті іспанська Федерація футболу повідомила, що Пау Торрес не зможе допомогти команді у найближчих матчах через м'язовий дискомфорт.

Лєвандовскі та Ямал не поїдуть у збірні на Лігу націй – один ризикує пропустити і матч ЛЧ проти суперника Шахтаря

Замість захисника Астон Вілли до національної команди Луїс де ла Фуенте довикликав гравця Барселони Пау Кубарсі. Варто зауважити, що це вже четвертий "кулес" у збірній Іспанії. Раніше наставник "Фурії Роха" викликав Дані Ольмо, Педрі та Касадо.

Нагадаємо, що збірна Іспанії зіграє в листопаді проти Данії та Швейцарії. Матчі заплановані на 15 та 18 листопада відповідно.

"Іньєста був першим, кому я відповів": Родрі – про "Золотий м'яч", скандальну витівку Реала і антипатію від Бензема