Збірні Іспанії та України зустрінуться у Мадриді в матчі другого туру Ліги націй. Де дивитись матч Іспанія – Україна онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Іспанія – Україна відбудеться у неділю, 6 вересня, в Мадриді. Початок матчу другого туру Ліги націй – о 21:45.

Іспанія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Матч Іспанія – Україна онлайн у прямому ефірі можна дивитися на онлайн-платформі Oll.tv, починаючи з 21:40. Також гру покажуть телеканали "Футбол 1" і ТРК Україна, починаючи з 21:35. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу другого туру Ліги націй.

Цей поєдинок стане 6-м в історії протистоянь України та Іспанії. Статистика на боці піренейців – 4 перемоги та одна нічия, яка була зафіксована ще у 2003 році (2:2 на НСК Олімпійський). У останніх 4-х матчах "синьо-жовті" змогли вразити ворота Іспанії лише одного разу.

Нагадаємо, Україна підходить до поєдинку лідером квартету А4. В першому турі Ліги націй підопічні Шевченка перемогли Швейцарію на Арені Львів (2:1) завдяки голам Ярмоленка та Зінченка, а от Іспанія врятувала нічию з Німеччиною лише на останніх секундах поєдинку.

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